Нефтяники захотели получать больше выплат из российского бюджета

Компания "Лукойл" обратилась в Минэнерго с запросом о пересмотре формулы демпферного механизма, что дало бы нефтяникам возможность получать ещё больше средств из бюджета. Мотивируется это снижением эффективности производства.

Демпферный механизм введён в РФ в 2018 году. Принцип заключается в том, что если топливо внутри страны продаётся дешевле, чем при поставках на экспорт, производители получают компенсации, а если дороже — передают сверхприбыль в бюджет

Предполагается, что цены на бензин и дизтопливо в России обычно ниже, чем в остальном мире (хотя выше, чем в Казахстане и в импортирующей топливо из РФ Киргизии), поэтому нефтяникам возвращают деньги из бюджета. Например, в 2025 году им выдали из российского бюджета по демпферу 881,8 миллиарда рублей, в 2024-м — 1,815 триллиона рублей. Однако в этом году нефтяники, наконец, должны заплатить по демпферу в российский бюджет 47 млрд рублей, и это кажется слишком трудным.

Минфин пока сопротивляется требованиям нефтяников, поскольку те грозят падением доходов федерального бюджета, но обсуждение продолжается.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил подумать о повышении верхней планки прогрессивной шкалы НДФЛ выше 22% для обладателей сверхдоходов, но, главное, о том, что основные доходы они получают с дивидендов, где налоговая ставка ограничена пятнадцатью процентами.



