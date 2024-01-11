Нефтяникам выдали 1,6 триллиона рублей из бюджета РФ за продажу топлива внутри страны дешевле, чем на экспорт

По итогам 2023 года выплаты российским нефтяникам в рамках "демпферного механизма" составили 1,588 триллиона рублей, это примерно на 500 миллиардов меньше, чем годом ранее (2,171 триллиона). "Демпферный механизм" предусматривает компенсации нефтяникам в случае, если они продают топливо внутри страны дешевле, чем могли бы поставлять на внешние рынки.

Когда российский Минфин попробовал сократить выплаты нефтяникам в два раза в связи с тем, что РФ утратила ключевой европейский рынок нефтепродуктов и стоимость бензина и дизеля там стала неактуальной, нефтяники сформировали дефицит топлива в десятках регионов страны, и уже через месяц "демпфер" им стали выплачивать в прежнем объёме.

В 2023 году российские банки выдали гражданам 52 миллиона кредитов общей суммой 16,76 триллиона рублей, что на 6,1 триллиона (57%) больше, чем в 2022-м.





