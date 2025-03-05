Выплаты нефтяникам из бюджета РФ по топливному демпферу с начала 2025 года превысили 300 млрд рублей

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в феврале 2025 года составили 148,3 млрд рублей, в январе 2025 года - 156,4 млрд рублей. В феврале 2024 года выплаты составили 127,9 млрд рублей. Для сравнения: суммарные объёмы господдержки фермерских хозяйств в 2024 году составили 35 млрд рублей. (При этом они произвели произвели треть российского зерна, три четверти картофеля, 70 процентов овощей открытого грунта и 64 процента плодов и ягод.)

РФ платит нефтяникам из российского бюджета за то, чтобы они продавали топливо на российском рынке по цене не выше определённого уровня. Поступление дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в марте 2025 года в размере 57,2 млрд рублей.