 

В Иране убиты глава Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и министр разведки

Глава Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, его сын Мортаза и начальник охраны убиты в результате удара Израиля по одной из конспиративных квартир, где Лариджани укрывался. "Как отмечают наблюдатели, устранение Али Хаменеи, а теперь и Али Лариджани демонстрирует, что Израиль обладает полнотой разведданных о передвижениях высших иранских лидеров внутри Тегерана и может использовать их для операций по ликвидации. Кроме того, Израиль пользуется тем, что Соединенные Штаты имеют почти полный контроль над иранским воздушным пространством для нанесения ударов по своему усмотрению", - пишет "Российская газета". 
Лариджани получил степень (PhD) по западной философии в Тегеранском университете, специализировался на философии Канта. Он был одним из самых значительных политиков Ирана, хотя в 2021 году его кандидатура не была допущена к президентским выборам Советом стражей Конституции. После гибели Али Хаменеи в первый день войны Лариджани был, возможно, самой влиятельной фигурой в иранской политике. Он делал яркие ключевые заявления, публичные обращения. Директор иранского проекта Международной кризисной группы Али Ваез считает, что «с уходом Лариджани Тегеран теряет одного из немногих политиков, способных связать поле боя с политикой. В результате мы получаем не просто ослабление [Ирана], а более жёсткую, менее стратегически выверенную и потенциально более опасную систему».
 
Позже стало известно, что Израилем убит и министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб.

 


