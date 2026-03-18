 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Краснодаре, Адыгее, Херсонской области

Двадцатипятилетняя девушка погибла в результате налёта дронов ВСУ на Краснодар. Беспилотники ударили по многоквартирным жилым домам, повреждены три дома, также повреждены кровля медцентра и ЛЭП. Затем беспилотник врезался ещё в одну высотку на западе Краснодара. 
Двое детей ранены при атаке беспилотников ВСУ на Адыгею, повреждены восемь частных домов и три автомобиля в Энеме. 

В Новой Каховке Херсонской области при обстреле частного дома погиб мужчина 1943 г.р., ещё один мужчина 1964 г.р. ранен. Также в этом городе украинский дрон атаковал машину "скорой помощи", ранены женщины 1971 и 2001 г.р. и мужчины 1960 и 2003 г.р. В Горностаевке украинский БПЛА ударил по легковому автомобилю со знаком "Дети", ранены три ребёнка 2006, 2010 и 2012 г.р., а также мужчина 1968 г.р. В Раденске сброшенный с беспилотника боеприпас ранил женщину 1988 г.р. Более 50 тысяч человек без электроснабжения.

В Ровеньках, ЛНР, при атаке ВСУ повреждены 11 частных домов.

Дронами атакован Севастополь, повреждён частный дом, загорелся участок леса. 

В результате артиллерийского обстрела повреждена высоковольтная линия, обеспечивающее энергоснабжение Энергодара в Запорожской области, ведутся переключения для запитки города от резервных источников электроснабжения. Разрушен частный дом, под завалами могут находиться люди.

 


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Capre oleum, или \

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

