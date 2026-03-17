В Думу внесён законопроект о запрете журналистам публиковать "обвинительную информацию"

Как пишет ТАСС, государственный совет Татарстана внёс в Госдуму проект федерального закона, ограничивающий распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу. Законопроект вводит само понятие "обвинительная информация" и утверждает, что "использование формулировок "предположительно", "по мнению", "возможно", "со слов", "источники сообщают", а равно ссылка на проведение проверок, расследований или судебных разбирательств не освобождает распространителя информации от ответственности".

Согласно инициативе, распространение обвинительной информации допускается только при наличии вступившего в силу законного акта, а до этого момента допускается распространение информации исключительно в нейтральной форме, не содержащей утверждений либо предположений о виновности конкретного лица.

Также законопроект вводит требование о том, что обращения о предполагаемых нарушениях должны рассматриваться только при наличии подтверждающих материалов, полученных законным образом. Так, не допускается использование для таких обращений информации, полученной с нарушением закона, в том числе в результате незаконного проникновения, самовольного отбора проб, скрытой съёмки на объектах с ограниченным доступом.

За распространение "обвинительной информации" до вступления судебного решения в силу, а также за злоупотребление правом на обращение в контрольные органы, повлёкшее ущерб репутации, предлагается ввести штрафы: для граждан от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 2 млн рублей.

Телеграм-канал "Многонационал" прокомментировал эту новость следующим образом:

Если законопроект примут (а мы надеемся, что его не примут, потому что он, как минимум, избыточный, т.к. уже действует статья «клевета»), фактически, нельзя будет писать о преступлениях и преступниках, нельзя будет поднимать общественный резонанс когда происходит «решалово». Т.е. законопроект, по сути, направлен на защиту влиятельных преступников, ОПГ-диаспор, чиновников и т.д.



