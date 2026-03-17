 

В Думу внесён законопроект о запрете журналистам публиковать "обвинительную информацию"

Как пишет ТАСС, государственный совет Татарстана внёс в Госдуму проект федерального закона, ограничивающий распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу. Законопроект вводит само понятие "обвинительная информация" и утверждает, что "использование формулировок "предположительно", "по мнению", "возможно", "со слов", "источники сообщают", а равно ссылка на проведение проверок, расследований или судебных разбирательств не освобождает распространителя информации от ответственности".

Согласно инициативе, распространение обвинительной информации допускается только при наличии вступившего в силу законного акта, а до этого момента допускается распространение информации исключительно в нейтральной форме, не содержащей утверждений либо предположений о виновности конкретного лица.

 

Также законопроект вводит требование о том, что обращения о предполагаемых нарушениях должны рассматриваться только при наличии подтверждающих материалов, полученных законным образом. Так, не допускается использование для таких обращений информации, полученной с нарушением закона, в том числе в результате незаконного проникновения, самовольного отбора проб, скрытой съёмки на объектах с ограниченным доступом.

За распространение "обвинительной информации" до вступления судебного решения в силу, а также за злоупотребление правом на обращение в контрольные органы, повлёкшее ущерб репутации, предлагается ввести штрафы: для граждан от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 2 млн рублей. 

Телеграм-канал "Многонационал" прокомментировал эту новость следующим образом:

Если законопроект примут (а мы надеемся, что его не примут, потому что он, как минимум, избыточный, т.к. уже действует статья «клевета»), фактически, нельзя будет писать о преступлениях и преступниках, нельзя будет поднимать общественный резонанс когда происходит «решалово». Т.е. законопроект, по сути, направлен на защиту влиятельных преступников, ОПГ-диаспор, чиновников и т.д.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Думу внесён законопроект о запрете журналистам публиковать "обвинительную информацию"

  • 21:09
  • 196

Африканист и политобозреватель Виктор Васильев подвергается жестокому обращению в киргизской тюрьме

  • 20:48
  • 218

Орбан сказал о подготовке Европы к войне; российский военный эксперт считает, что ВСУ подключают ИИ для европейцев

  • 15:22
  • 387

В Удмуртии общество содействия армии выгнало пенсионерок, плетущих маскировочные сети для СВО

  • 14:19
  • 464

В мире резко выросли объём углеродных выбросов и число ИИ-миллиардеров

  • 09:29
  • 435

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Брянской, Запорожской областях, Краснодарском крае, Курске

  • 09:04
  • 751
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram