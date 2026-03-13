Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Необходимо признать, что президент США Дональд Трамп сразу же после своего второго пришествия к власти стал искусственно создавать в мире условия, которые могут привести к масштабному кризису, революциям и катаклизмам во многих развивающихся субъектах, и как результат, к катастрофе во всём мире.

Это с каких-то пор стало возможным потому, что мир, как живой организм, уже давно связан с помощью своих органов: "нервными" сетями Интернета, кровеносными сосудами нефти и газа, а также туфтового доллара. Трамп решил поэкспериментировать с этими органами реального мира, организуя всяческие блокировки, изоляции, присвоения, отрезания, умерщвления, трансплантации и замену на искусственные органы гегемонии. До сих пор, чувствуя опасность этих своих авантюрных хирургических начинаний, ему вовремя удавалось отказываться от развития этих операций. Те операции, которые были совершены оказались без прока и до сих пор кровоточат. Это был этап тестирования мира, из которого Трамп похоже не извлек уроки.

А урок один. Не стоит кризис и катастрофу, связанную со сбоями выживания туфтового и искусственного организма мира - отстроенной гегемонии США, переносить на настоящие живые органы мира в лице различных развивающихся и ресурсных стран. Тем более, умерщвлять ключевые структуры организма мира.

В настоящее время этот сумасбродный хирург-марионетка Трамп, курируемый прагматичными главврачами-недоучками, наконец-то

добрался до ключевого органа мира - Ближнего Востока, в лице Ирана. И в настоящее время мир, как организм, оказался в состоянии, пожалуй, самом критическом и опасном.

И опять начались отходные манёвры авантюрного хирурга Трампа. Теперь этот хирург понимает, что прежние умерщвления, блокировки и ограничения, необходимо временно прекращать. Иначе возникает опасное положение для энергетического и ресурсного выживания самих США.

Более того, такое умерщвление и отрезание, приводит к тому, в организме - мире через некоторое время происходит процесс компенсации и замены. Это не искусственные органы гегемонии, держащиеся на туфтовом долларе. Это живые системы, живущие на реальных ресурсах.

Поэтому США разрешили России продавать нефть и нефтепродукты с танкеров, загруженных к 12 марта. Соответствующую лицензию выпустило управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов. Разрешение действует с 12 марта по 12 апреля.

«Генеральная лицензия 134, разрешающая поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года», — говорится в документе в документе.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал разрешение на продажу нефти кратковременной мерой, которая «не принесёт существенной финансовой выгоды». «Эта узкоспециализированная, краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути», — написал он в соцсети X.

«США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным», — комментирует решение Минфина США глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своём телеграм-канале. Кроме того, по его словам, речь также идёт о снятии всех ограничений с около 100 млн баррелей российской нефти.

Накануне министр энергетики США Крис Райт говорил, что американская администрация не планирует пересматривать санкции против российской нефти. По его словам, санкционная линия Вашингтона в отношении Москвы остаётся неизменной, несмотря на принятые меры по сдерживанию цен на мировом нефтяном рынке.

При этом о возможном смягчении санкций писало агентство Reuters. Инициатива призвана сдержать возможный рост мировых цен на энергоносители. Ранее Вашингтон уже пошел на частичные послабления: Штаты выдали Индии временное 30‑дневное разрешение на перепродажу российской нефти с танкеров в открытом море. Данную меру направили на снижение давления на мировой рынок нефти и стабилизацию торговых потоков.



