 

Трамп и Нетаньяху договорились о нападении на Иран ещё до начала переговоров с Ираном

 

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились напасть на Иран ещё до начала переговоров с Тегераном, в декабре прошлого года, пишет газета The Financial Times. По сведениям газеты, Трамп колебался и всё же хотел дать шанс иранскому руководству договориться, но «Нетаньяху категорически противился».

Если это так, значит, Трамп солгал, когда 28 февраля заявил, что у США "иссякло терпение" на переговорах с Тегераном, и затем солгал 2 марта, когда сказал, что иранцы "отчаянно хотят сделку", но это якобы было возможно "неделю назад".

7 марта исполнительный директор Национального совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген заявил, что США хотят "забрать огромные запасы нефти Ирана из рук террористов".

 

 


