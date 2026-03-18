72% россиян предпочитают обсуждать резонансные темы в личном общении

Медиахолдинг Rambler&Co спросил у россиян (опрошены 2 428 интернет-пользователей), насколько им важно обсуждать новости и происходящее вокруг в личном общении в мессенджерах. 59% ответили, что стараются избегать актуальных новостных тем в общении с близкими. 21% обсуждают их в дружеских чатах и личных переписках практически каждый день, ещё 10% делают это несколько раз в неделю, столько же (10%) ограничиваются редкими дискуссиями раз в месяц или реже.

Если разговор всё-таки заходит о мировых или российских новостях, 42% респондентов отмечают, что в их чатах чаще всего обсуждаются общественно-политические события и экономика. Истории из жизни, городские и локальные происшествия обсуждают 25% проголосовавших. Новости про работу, рынок труда, деньги и мемы или тренды соцсетей набрали по 12%, развлечения, спорт и шоу-бизнес обсуждают 9% участников опроса.

Стиль дискуссий в дружеских чатах чаще всего остаётся спокойным и поверхностным. Половина (50%) респондентов чаще ограничиваются реакциями в духе «посмотрели и забыли». Споры, которые иногда переходят в конфликты, отметили только 6% участников.

Отвечая на вопрос о том, где они охотнее обсуждают резонансные темы, 72% респондентов склоняются к личному формату общения. 21% отправляют ссылку в один–два дружеских чата с коротким комментарием, 5% делятся новостями в разных группах, чтобы узнать мнение других. Лишь 2% публикуют эмоциональные посты на публичных площадках.

Также, по данным ВЦИОМа, за последний год подросла доля россиян, расплачивающихся наличными. В январе 2026 г. объём наличных в обращении достиг 19,7 трлн рублей, что на 5,4% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



