Африканист и политобозреватель Виктор Васильев подвергается жестокому обращению в киргизской тюрьме
- 17.03.2026, 20:48,
Африканист, обозреватель "Регнума" Виктор Васильев, которого почти год назад арестовали в Киргизии по обвинению в вербовке наёмников
, подвергается в тюрьме избиениям и психологическому давлению, из него выбивают признание, а срок содержания под стражей местные суды постоянно продлевают, сообщает
Mash. В западных СМИ журналиста называют "пособником ЧВК "Вагнер" и обвиняют в популяризации пророссийской позиции в Африке. Власти Киргизии уверяют, что дело не имеет политического мотива, но данные о нём засекречены.
Киргизия является партнёром РФ по Организации Договора о коллективной безопасности.