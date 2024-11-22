В Петербурге мигрант изнасиловал школьницу, в Амурской области распространял наркотики
- 22.11.2024, 12:39,
- Новости
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В Петербурге мигранта из Таджикистана задержали по подозрению в изнасиловании
пятнадцатилетней девочки. По данным следствия, он несколько месяцев насиловал дочь своей сожительницы.
В Амурской области у иностранца изъяли мефедрон на сумму более 20 млн рублей (6,5 тыс. разовых доз).
После рейда в Подмосковье из России выдворят 19 нелегалов
из Латинской Америки.