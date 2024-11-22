В Петербурге мигрант изнасиловал школьницу, в Амурской области распространял наркотики

В Петербурге мигранта из Таджикистана задержали по подозрению в изнасиловании пятнадцатилетней девочки. По данным следствия, он несколько месяцев насиловал дочь своей сожительницы.

Также в Петербурге мигранты производили снюс на оборонном заводе "Роскосмоса".

В Амурской области у иностранца изъяли мефедрон на сумму более 20 млн рублей (6,5 тыс. разовых доз).