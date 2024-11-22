 

В Петербурге мигрант изнасиловал школьницу, в Амурской области распространял наркотики

В Петербурге мигранта из Таджикистана задержали по подозрению в изнасиловании пятнадцатилетней девочки. По данным следствия, он несколько месяцев насиловал дочь своей сожительницы.
Также в Петербурге мигранты производили снюс на оборонном заводе "Роскосмоса". 
В Амурской области у иностранца изъяли мефедрон на сумму более 20 млн рублей (6,5 тыс. разовых доз).
После рейда в Подмосковье из России выдворят 19 нелегалов из Латинской Америки. 
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