 

В Москве мигрант из Узбекистана наводил дроны ВСУ, Таджикистан рекомендует гражданам не ездить в РФ из-за проверок на границе

Во Владивостоке мигрант попытался раздеть в подъезде двух школьниц, его спугнул местный житель.
В Петербурге полиция задержала 11 нелегальных мигрантов в рамках расследования перестрелки таксистов на Комендантском проспекте.
В Анапе таксист, нарушив ПДД, сначала задел, а потом избил парня, который ехал на мопеде. 
В Москве задержали мигранта из Узбекистана, который работал наводчиком дронов для ВСУ.
Посольство Таджикистана рекомендует своим гражданам не ездить в Россию из-за усиленных проверок на границе. 
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