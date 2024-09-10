В Москве мигрант из Узбекистана наводил дроны ВСУ, Таджикистан рекомендует гражданам не ездить в РФ из-за проверок на границе

Во Владивостоке мигрант попытался раздеть
в подъезде двух школьниц, его спугнул местный житель.
В Петербурге полиция задержала 11 нелегальных мигрантов в рамках расследования перестрелки таксистов
на Комендантском проспекте.
В Анапе таксист, нарушив ПДД, сначала задел, а потом избил
парня, который ехал на мопеде.
В Москве задержали мигранта из Узбекистана, который работал наводчиком дронов
для ВСУ.
Посольство Таджикистана рекомендует своим гражданам не ездить в Россию
из-за усиленных проверок на границе.