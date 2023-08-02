Сотни тысяч мигрантов имеют в РФ долги по займам; умер ветеран СВО, которому проломил голову мигрант из Таджикистана

С марта по июль нынешнего года в российские суды в отношении мигрантов было подано около 300 тысяч исков по поводу невыплат по займам и кредитам. В основном речь идёт о гражданах Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, сумма исков оценивается в 21-24 млрд рублей, в среднем на одного мигранта -- 70-80 тыс. рублей. Число таких исков стало резко расти с марта, потому что в это время процедуры выдачи микрокредитов перешли в онлайн-формат, чем мигранты и воспользовались.

Таким образом, к декабрю 2023 года около 50 тысяч мигрантов в РФ могут стать нелегалами из-за долгов микрофинансовым организациям, а в 2024 году в неурегулированном правовом статусе рискуют оказаться уже 100 тысяч человек, поскольку по истечении законного срока пребывания в РФ они должны покинуть страну -- а судебные приставы, из-за невыплаченных долгов, запрещают им это делать.

В больнице умер челябинский ветеран СВО Антон Чашкин, которому проломил голову мигрант из Таджикистана. Мигрант скрылся, его семья "пытается смягчить последствия для своего родственника".

Полицейские и следователи СК за два дня выявили три нелегальных общежития, две "резиновые" квартиры и более двухсот мигрантов, нелегально проживающих во Всеволожске, Кудрово, Мурино, Сертолово, а также посёлках Бугры и Ковалёво под Петербургом.

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 14 человек, организовавших фиктивную постановку на миграционный учёт в хостелах столицы и Подмосковья в 2018-2022 гг.







