 

В Петербурге мигрант ударил ножом девятиклассника, на таможне задержали огромную партию наркотиков из Средней Азии

В Петербурге мигрант ударил ножом девятиклассника и похитил его телефон. 
В Москве арестовали владельца точки, где продавалась шаурма, которой отравились 17 мигрантов. Сотрудники работали в заведении общепита без трудового договора. Московские суды стали чаще (на 18%, по сравнению с первым полугодием 2023 года) выносить решения по "мигрантским" статьям. 
Таможенники задержали огромную партию наркотиков стоимостью более двух миллиардов рублей, следовавшую из Средней Азии в московский логистический центр. Вещества были спрятаны в грузе среди одежды, бытовой химии и офисной техники. Изъято 650 килограмм мефедрона и 150 килограмм прекурсоров для его производства.
В Саратовской области задержали троих предполагаемых организаторов незаконной миграции. Предположительно, злоумышленник получал от сообщников информацию об иностранцах, находящихся на территории России с нарушениями миграционного законодательства и обеспечивал им безопасный выезд в одно из сопредельных государств, помогая избежать административной ответственности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Москве и Красноярском крае задержали мигрантов-педофилов, уроженец Афганистана ударил ножом женщину на остановке
» В Петербурге мигрант пырнул ребёнка ножом за снежок, в Самарской области русскую женщину выдворяют в Узбекистан
» В Москве мигрант-шизофреник ударил женщину; китаец приставал с поцелуями к российским детям
» В Самаре мигрант зарезал молодую женщину, в Петербурге -- изнасиловал
» Более 1000 мигрантов незаконно заселила в строительные вагончики фирма из Турции
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Бес в ребро

Бес в ребро

Русская песня. Александр Башлачёв

Русская песня. Александр Башлачёв

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

Распад НАТО?

Распад НАТО?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Молдавия объявила Россию главной угрозой, на Украине вступил в силу закон о 90% мовы, РФ стала первым торговым партнёром Таджикистана

  • 13:15
  • 145

В Петербурге мигрант ударил ножом девятиклассника, на таможне задержали огромную партию наркотиков из Средней Азии

  • 12:43
  • 162

Из-за атак ВСУ раненые в Курской и Херсонской областях, ДНР, масштабные отключения энергии в Запорожской области

  • 12:24
  • 169

Эксперт МГИМО рассказал о ваххабизме в Дагестане

  • 10:17
  • 278

С 23 июля доступ в белгородское приграничье будет жёстко ограничен

  • 22:50
  • 437

Миллионы жителей Юга России остались без света

  • 22:13
  • 433
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru