В Петербурге мигрант ударил ножом девятиклассника, на таможне задержали огромную партию наркотиков из Средней Азии

В Москве арестовали
владельца точки, где продавалась шаурма, которой отравились 17 мигрантов. Сотрудники работали в заведении общепита без трудового договора. Московские суды стали чаще
(на 18%, по сравнению с первым полугодием 2023 года) выносить решения по "мигрантским" статьям.
Таможенники задержали огромную партию наркотиков
стоимостью более двух миллиардов рублей, следовавшую из Средней Азии в московский логистический центр. Вещества были спрятаны в грузе среди одежды, бытовой химии и офисной техники. Изъято 650 килограмм мефедрона и 150 килограмм прекурсоров для его производства.
В Саратовской области задержали
троих предполагаемых организаторов незаконной миграции. Предположительно, злоумышленник получал от сообщников информацию об иностранцах, находящихся на территории России с нарушениями миграционного законодательства и обеспечивал им безопасный выезд в одно из сопредельных государств, помогая избежать административной ответственности.