ВСУ атаковали Воронеж американскими ракетами, в Херсонской области погибший, в Белгородской - раненый

В Алёшках Херсонской области сбросом мины убит
мирный житель, в Новой Каховке повреждён жилой дом.
В Красной Яруге Белгородской области ударом дрона ранен
водитель грузовика, также атакованы Головчино, Глотово, Новостроевка-Первая, Гора-Подол, Дорогощь, Ясные Зори, Никольское, Отрадное, Байцуры, Долгое, Козинка, повреждены частные дома, автомобили, объекты инфраструктуры.
ВСУ обстреляли Воронеж американскими ракетами ATACMS, повреждены
геронтологический центр и детский дом.
В Рязанской области обломки украинского беспилотника упали на территорию предприятия, произошёл пожар
.
В посёлке Ильский Краснодарского края повреждены
17 жилых домов и два магазина.
В Погарском районе Брянской области ударом ВСУ повреждены
административное здание, производственное помещение и два автомобиля.