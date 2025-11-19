 

ВСУ атаковали Воронеж американскими ракетами, в Херсонской области погибший, в Белгородской - раненый

В Алёшках Херсонской области сбросом мины убит мирный житель, в Новой Каховке повреждён жилой дом.
В Красной Яруге Белгородской области ударом дрона ранен водитель грузовика, также атакованы Головчино, Глотово, Новостроевка-Первая, Гора-Подол, Дорогощь, Ясные Зори, Никольское, Отрадное, Байцуры, Долгое, Козинка, повреждены частные дома, автомобили, объекты инфраструктуры. 
ВСУ обстреляли Воронеж американскими ракетами ATACMS, повреждены геронтологический центр и детский дом.
В Рязанской области обломки украинского беспилотника упали на территорию предприятия, произошёл пожар.
В посёлке Ильский Краснодарского края повреждены 17 жилых домов и два магазина.
Из-за удара ВСУ энергоснабжение частично нарушено в курском Рыльске (восстановлено).
В Погарском районе Брянской области ударом ВСУ повреждены административное здание, производственное помещение и два автомобиля.
