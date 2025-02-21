 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской, Херсонской областях и ЛНР

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в курском посёлке Глушково, погиб мирный житель 1959 г.р. В селе Козино Рыльского района Курской области из-за украинского обстрела загорелся дом культуры. Также в Курской области при обстреле американскими ракетами ATACMS погиб солдат-срочник из Свердловской области.
Два человека - женщина и мужчина 1966 и 1964 г.р. - ранены при обстреле ВСУ на трассе под Алёшками в Херсонской области. Ранен мирный житель в Новой Каховке. Обстреляна бригада скорой помощи, которая ехала к раненому в Новую Каховку, повреждён автомобиль.
Мужчина и женщина ранены в Кременной. Из-за обстрелов прекратил работу МФЦ в Кременной, также повреждена сельхозтехника местных ферм.
В Белгородской области украинцами атакованы Уразово, Репяховка, Зозули, Тишанка, повреждены сельхозпредприятие, торговый объект, жилой дом, автомобили. 
В Горловке, ДНР, обстрелами повреждены здание администрации и гостиница. 
В Запорожской области на трассе Токмак - Васильевка уничтожен автомобиль мирного жителя.
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