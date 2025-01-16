Пожар на нефтебазе в Воронежской области, погибший и раненые в Белгородской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР

Сильный пожар
начался на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области из-за атаки украинских беспилотников. К его тушению привлечены дополнительные силы из двух соседних регионов.
В селе Беловском Белгородской области в результате воздушной атаки ВСУ ранен
мирный житель, повреждены два частных дома и пять автомобилей. В результате атаки на Новую Таволжанку, Ржевку, Репяховку и Графовку повреждены не менее девяти домовладений, а также объект связи, ангар и линия электропередачи. Также атакованы Плотвянка и Архангельское, повреждены частный дом, автомобиль и склад. Сообщается, что Белгородская область обстреляна американскими ракетами ATACMS.
Ранен
пожилой мужчина в Кременной.
Ранен
71-летний мирный житель в Алёшках. Один мирный житель погиб
, одна женщина получила ранения в результате обстрела Новой Каховки.
Ранены
трое мирных жителей в Горловке.
Обесточены
сёла Днепровка, Водяное, Мичурино, Новоднепровка в Запорожской области. Два мирных жителя ранены
в результате атаки ВСУ в районе села Скельки Запорожской области.