Пожар на нефтебазе в Воронежской области, погибший и раненые в Белгородской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР

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Сильный пожар начался на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области из-за атаки украинских беспилотников. К его тушению привлечены дополнительные силы из двух соседних регионов.
В селе Беловском Белгородской области в результате воздушной атаки ВСУ ранен мирный житель, повреждены два частных дома и пять автомобилей. В результате атаки на Новую Таволжанку, Ржевку, Репяховку и Графовку повреждены не менее девяти домовладений, а также объект связи, ангар и линия электропередачи. Также атакованы Плотвянка и Архангельское, повреждены частный дом, автомобиль и склад. Сообщается, что Белгородская область обстреляна американскими ракетами ATACMS.
Повреждён частный дом в Тамбовской области.
Ранен пожилой мужчина в Кременной.
Ранен 71-летний мирный житель в Алёшках. Один мирный житель погиб, одна женщина получила ранения в результате обстрела Новой Каховки.
Ранены трое мирных жителей в Горловке.
Обесточены сёла Днепровка, Водяное, Мичурино, Новоднепровка в Запорожской области. Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ в районе села Скельки Запорожской области.
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