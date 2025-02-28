ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской области и ДНР

Мирный житель погиб
в результате украинского обстрела частного сектора в Алёшках Херсонской области. Ещё один мирный житель погиб
в Рыбальчем. Два человека получили контузии
в результате обстрелов Малой Лепетихи, разрушено здание теруправления, повреждены два автомобиля работников коммунхоза и один трактор, три гражданских автомобиля, здание магазина.
В Горловке, ДНР, ранен работник коммунального предприятия, повреждён
медпункт.
В Кременной, ЛНР, ударом беспилотника повреждена
школа.
В Белгородской области украинцы атаковали Муром, Новую Таволжанку, Прилесье, Гаевку. Повреждены
сельхозпредприятие, жилые дома и автомобили.