 

68% американцев испытывают неудобство от ИИ; ирландцы подали жалобу на Еврокомиссию из-за использования ИИ

Инвесторы с Уолл-стрит встречают представителей отрасли искусственного интеллекта с распростёртыми объятиями, а простые американцы реагируют на эти технологии с неоднозначностью, тревогой и даже страхом, пишет "Уолл-стрит джорнал". Если в 1995 году опрос показывал, что 72% опрошенных чувствовали себя комфортно с компьютерами и интернетом, и только 24% в них сомневались, то сегодня комфортно с ИИ себя ощущают лишь 31% респондентов, а неудобство испытывают 68%, доверяют ИИ-индустрии лишь 40%.
Немного ранее опрос Исследовательского центра Пью также показал, что 50% американцев больше обеспокоены развитием ИИ, чем обрадованы, лишь 10% больше обрадованы, чем обеспокоены. Немаловажно, что этот показатель одинаков у республиканцев и демократов (хотя они редко сходятся в своих взглядах).
 
В Европе ирландская правозащитная организация подала жалобу, обвинив Еврокомиссию в использовании Чата ГПТ при подготовке официального ответа на запрос о документах. Поводом для обращения ирландских правозащитников стал запрос о первоисточниках, на которые опиралась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая в недавнем выступлении, что искусственный интеллект достигнет паритета с человеческим интеллектом уже в 2026 году. В организации утверждают, что данные направленного им документа указывают на участие генеративного ИИ при его подготовке, несмотря на действующие внутренние рекомендации Еврокомиссии, запрещающие использование подобных инструментов в публичных материалах. В то же время представитель Еврокомиссии отказался уточнять, применялись ли средства ИИ при подготовке ответа.
В России глава Сбербанка Герман Греф заявил, что искусственный интеллект уже сейчас вытесняет юристов, и они идут в мошенники. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» По всему миру люди больше обеспокоены искусственным интеллектом, чем обрадованы
» В США обе партии обеспокоены влиянием искусственного интеллекта на выборы
» 23% американцев считают, что экономика США в хорошем состоянии
» Американцы массово не доверяют "искусственному интеллекту" и сильно расходятся во взгляде на изменение климата
» Американцы считают, что мир их не любит
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Антропик" сообщила о массовой кибершпионской кампании, где 80-90% действий выполнял ИИ

  • 22:28
  • 266

Лучшие участковые в РФ живут в Чечне и Ингушетии

  • 19:35
  • 327

68% американцев испытывают неудобство от ИИ; ирландцы подали жалобу на Еврокомиссию из-за использования ИИ

  • 19:20
  • 343

В Самаре один человек сбил ребёнка на пешеходном переходе, а наказать могут другого

  • 18:06
  • 446

В МВД рассказали, зачем мошенники крадут биометрические данные россиян

  • 17:28
  • 261

Из-за атак ВСУ 65% потребителей в ДНР без света, в Белгородской и Курской областях раненые

  • 16:12
  • 362
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram