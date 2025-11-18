68% американцев испытывают неудобство от ИИ; ирландцы подали жалобу на Еврокомиссию из-за использования ИИ

Инвесторы с Уолл-стрит встречают представителей отрасли искусственного интеллекта с распростёртыми объятиями, а простые американцы реагируют на эти технологии с неоднозначностью, тревогой и даже страхом, пишет "Уолл-стрит джорнал". Если в 1995 году опрос показывал, что 72% опрошенных чувствовали себя комфортно с компьютерами и интернетом, и только 24% в них сомневались, то сегодня комфортно с ИИ себя ощущают лишь 31% респондентов, а неудобство испытывают 68%, доверяют ИИ-индустрии лишь 40%.
Немного ранее опрос Исследовательского центра Пью также показал
, что 50% американцев больше обеспокоены развитием ИИ, чем обрадованы, лишь 10% больше обрадованы, чем обеспокоены. Немаловажно, что этот показатель одинаков у республиканцев и демократов (хотя они редко сходятся в своих взглядах).
В Европе ирландская правозащитная организация подала жалобу, обвинив Еврокомиссию в использовании Чата ГПТ при подготовке официального ответа на запрос о документах. Поводом для обращения ирландских правозащитников стал запрос о первоисточниках, на которые опиралась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая в недавнем выступлении, что искусственный интеллект достигнет паритета с человеческим интеллектом уже в 2026 году. В организации утверждают, что данные направленного им документа указывают на участие генеративного ИИ при его подготовке, несмотря на действующие внутренние рекомендации Еврокомиссии, запрещающие использование подобных инструментов в публичных материалах. В то же время представитель Еврокомиссии отказался уточнять, применялись ли средства ИИ при подготовке ответа.
В России глава Сбербанка Герман Греф заявил
, что искусственный интеллект уже сейчас вытесняет юристов, и они идут в мошенники.