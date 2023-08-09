 

Американцы массово не доверяют "искусственному интеллекту" и сильно расходятся во взгляде на изменение климата

Почти 90% американцев опасаются, что развитие искусственного интеллекта может привести к глобальной катастрофе, и не доверяют компаниям, занимающимся разработкой таких технологий, свидетельствуют результаты опроса, проведённого Институтом политики в области искусственного интеллекта. По данным опроса, 86% респондентов считают, что развитие искусственного интеллекта может повлечь за собой глобальную катастрофу, а 76% обеспокоены тем, что машины на базе ИИ могут представлять угрозу существованию человечества. 72% хотели бы замедлить разработку и сократить использование ИИ. 82% американцев считают, что компаниям, занимающимся разработкой ИИ, нельзя полностью доверить вопрос регулирования машин на базе ИИ.

 

По данным опроса Исследовательского центра Пью, 54% американцев оценивают изменение климата как большую угрозу, но эта оценка очень сильно зависит от политических склонностей: боятся изменения климата 78% демократов и только 23% республиканцев. Можно также отметить, что и у первых, и у вторых страх перед изменением климата имеет склонность к уменьшению: за последние годы он уменьшился на 5% у демократов и на 7% у республиканцев. 


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