23% американцев считают, что экономика США в хорошем состоянии

По данным американского Исследовательского центра Пью, 23% американцев считают состояние экономики США хорошим или отличным. Из демократов так думают 37%, а из республиканцев всего 10%. Наибольшей проблемой, которая беспокоит американцев, остаётся инфляция. Одной из наиважнейших проблем государства её считают 62% американцев (в прошлом году 65%). Есть существенное расхождение во взглядах между республиканцами и демократами на главные проблемы США. Республиканцы чаще считают таковыми инфляцию (80%), нелегальную иммиграцию (78%), дефицит бюджета (71%), падение моральных ценностей (61%). Демократов больше беспокоят насилие, совершаемое с применением оружия (68%), доступность здравоохранения (65%) и изменение климата (58%). Почти одинаково обе партии обеспокоены не/способностью работать совместно, состоянием системы образования и наркоманией. Расизм считают проблемой 42% демократов, но только 14% республиканцев. Только 12% республиканцев считают проблемой изменение климата.

Говоря о своих ощущениях относительно состояния государства, демократы чаще отмечают надежду (53%), а республиканцы - гнев (64%). И те и другие довольно часто отмечают страх (56% демократов и 64% республиканцев) и редко - гордость (26% демократов и 17% республиканцев).