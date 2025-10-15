По всему миру люди больше обеспокоены искусственным интеллектом, чем обрадованы

По данным опроса Исследовательского центра Пью, проведённого в 25 странах, люди больше обеспокоены развитием искусственного интеллекта, чем обрадованы им. 34% говорят о большом беспокойстве, 47% - о небольшом, 14% - об отсутствии беспокойства.

Больше всего негативных ожиданий по поводу ИИ высказывают американцы и итальянцы - по 50%. 38-37% опрошенных в данных странах в равной степени обеспокоены, но и испытывают энтузиазм по поводу ИИ. Почти такие же показатели в Австралии, Бразилии, Греции. Напротив, наибольший энтузиазм по поводу ИИ высказывают граждане Израиля и Южной Кореи: только в этих странах позитивные ожидания преобладают над негативными.

Ранее стало известно, что количество статей в интернете, написанных искусственным интеллектом, примерно сравнялось с числом статей, написанных людьми (без учёта того, что люди при написании статей тоже могли использовать ИИ).







