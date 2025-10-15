 

По всему миру люди больше обеспокоены искусственным интеллектом, чем обрадованы

По данным опроса Исследовательского центра Пью, проведённого в 25 странах, люди больше обеспокоены развитием искусственного интеллекта, чем обрадованы им. 34% говорят о большом беспокойстве, 47% - о небольшом, 14% - об отсутствии беспокойства.
Больше всего негативных ожиданий по поводу ИИ высказывают американцы и итальянцы - по 50%. 38-37% опрошенных в данных странах в равной степени обеспокоены, но и испытывают энтузиазм по поводу ИИ. Почти такие же показатели в Австралии, Бразилии, Греции. Напротив, наибольший энтузиазм по поводу ИИ высказывают граждане Израиля и Южной Кореи: только в этих странах позитивные ожидания преобладают над негативными. 
 
Ранее стало известно, что количество статей в интернете, написанных искусственным интеллектом, примерно сравнялось с числом статей, написанных людьми (без учёта того, что люди при написании статей тоже могли использовать ИИ).
 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В мире выросло число людей, недовольных тем, как демократия устроена в их стране
» По американским данным, в мире преобладает отрицательное отношение к России, но у молодёжи и правых оно лучше
» Раскрыты возможности слежки через смартфон без интернета; американцы обеспокоены возможностями "искусственного интеллекта"
» Европейцы предпочитают США Китаю, но считают, что влияние Китая растёт больше
» Неприязнь к Китаю в развитых странах достигла максимума
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

По всему миру люди больше обеспокоены искусственным интеллектом, чем обрадованы

  • 21:56
  • 343

Число разоблачённых фиктивных браков с россиянами за год выросло в 10 раз

  • 20:11
  • 264

МИД РФ и Баку обсуждают ситуацию с арестованными россиянами

  • 19:59
  • 350

В России создана технология полной переработки шин

  • 08:59
  • 399

"Газпром" стал главным должником в РФ, расходы Москвы могут почти на полтриллиона превысить доходы

  • 08:48
  • 692

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР

  • 08:42
  • 437
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram