За одни выходные Госавтоинспекция Москвы оформила 2500 протоколов на велокурьеров

Московская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия "Велокурьер": за одни выходные инспекторы оформили 2,5 тыс. административных материалов за несоблюдение ПДД. Для сравнения: за первые два месяца 2025 года инспекторы вынесли более 4 тысяч постановлений за нарушения на тротуарах.

В феврале 2025 года руководительница проектов новой мобильности столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Полина Стасюк говорила, что в Москве насчитывается более 420 тыс. курьеров на средствах индивидуальной мобильности, и что "происходит примерно 650 тыс. поездок курьеров в Москве в сутки".

В РФ на конец 2024 года, по данным Минпромторга, насчитывалось около полутора миллионов курьеров, при этом сервисы доставки убыточны, рентабельность их непонятна, но они "оттягивают огромное количество трудовой силы, трудовых ресурсов".

"Рентабельность этого сегмента непонятна, плюс мы приучили значительную часть потребителей, точнее, не приучили, а отучили от банального навыка просто ходить по магазинам, то есть брать на себя функции того же самого курьера".