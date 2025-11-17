 

За одни выходные Госавтоинспекция Москвы оформила 2500 протоколов на велокурьеров

 

Московская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия "Велокурьер": за одни выходные инспекторы оформили 2,5 тыс. административных материалов за несоблюдение ПДД. Для сравнения: за первые два месяца 2025 года инспекторы вынесли более 4 тысяч постановлений за нарушения на тротуарах.

В феврале 2025 года руководительница проектов новой мобильности столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Полина Стасюк говорила, что в Москве насчитывается более 420 тыс. курьеров на средствах индивидуальной мобильности, и что "происходит примерно 650 тыс. поездок курьеров в Москве в сутки".

В РФ на конец 2024 года, по данным Минпромторга, насчитывалось около полутора миллионов курьеров, при этом сервисы доставки убыточны, рентабельность их непонятна, но они "оттягивают огромное количество трудовой силы, трудовых ресурсов".

"Рентабельность этого сегмента непонятна, плюс мы приучили значительную часть потребителей, точнее, не приучили, а отучили от банального навыка просто ходить по магазинам, то есть брать на себя функции того же самого курьера".
В то же время зарплаты в сервисе с непонятной рентабельностью за год выросли в Москве на 38% и обогнали доходы специалистов.


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

