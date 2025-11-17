За одни выходные Госавтоинспекция Москвы оформила 2500 протоколов на велокурьеров

Московская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия "Велокурьер": за одни выходные инспекторы оформили 2,5 тыс. административных материалов за несоблюдение ПДД. Для сравнения: за первые два месяца 2025 года инспекторы вынесли более 4 тысяч постановлений за нарушения на тротуарах.
В феврале 2025 года руководительница проектов новой мобильности столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Полина Стасюк говорила, что в Москве насчитывается более 420 тыс. курьеров на средствах индивидуальной мобильности, и что "происходит примерно 650 тыс. поездок курьеров в Москве в сутки".
В РФ на конец 2024 года, по данным Минпромторга, насчитывалось около полутора миллионов курьеров, при этом сервисы доставки убыточны, рентабельность их непонятна, но они "оттягивают огромное количество трудовой силы, трудовых ресурсов".