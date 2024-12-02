В РФ "полтора миллиона одних курьеров". В Калининграде завели дело о фиктивной постановке на учёт более 12 тыс. мигрантов
- 02.12.2024, 22:30,
- Новости
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Следственными органами в Калининграде возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на миграционный учет более 12 тысяч
иностранных граждан. По делу проходят четверо подозреваемых, при этом одна из них уже была фигуранткой уголовного дела об организации незаконной миграции.
В Луге (Ленинградская область) мигрант из Азербайджана, который ранее уже отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений, нанёс своей новой русской возлюбленной более десяти ударов ножом
, женщина скончалась.
Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов рассказал
, что сервисы доставки "оттягивают огромное количество трудовых сил": в России сейчас работают не менее полутора миллиона одних только курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников.
При этом курьер в Москве получает 120-150 тыс. рублей, что не сопоставимо с зарплатами в регионах и даже больше некоторых московских зарплат в бюджетной сфере.