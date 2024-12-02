В РФ "полтора миллиона одних курьеров". В Калининграде завели дело о фиктивной постановке на учёт более 12 тыс. мигрантов

Следственными органами в Калининграде возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на миграционный учет более 12 тысяч иностранных граждан. По делу проходят четверо подозреваемых, при этом одна из них уже была фигуранткой уголовного дела об организации незаконной миграции.

В Луге (Ленинградская область) мигрант из Азербайджана, который ранее уже отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений, нанёс своей новой русской возлюбленной более десяти ударов ножом , женщина скончалась.

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов рассказал , что сервисы доставки "оттягивают огромное количество трудовых сил": в России сейчас работают не менее полутора миллиона одних только курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников.

При этом курьер в Москве получает 120-150 тыс. рублей, что не сопоставимо с зарплатами в регионах и даже больше некоторых московских зарплат в бюджетной сфере.