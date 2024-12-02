 

В РФ "полтора миллиона одних курьеров". В Калининграде завели дело о фиктивной постановке на учёт более 12 тыс. мигрантов

Следственными органами в Калининграде возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на миграционный учет более 12 тысяч иностранных граждан. По делу проходят четверо подозреваемых, при этом одна из них уже была фигуранткой уголовного дела об организации незаконной миграции. 
В Луге (Ленинградская область) мигрант из Азербайджана, который ранее уже отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений, нанёс своей новой русской возлюбленной более десяти ударов ножом, женщина скончалась. 
 
Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов рассказал, что сервисы доставки "оттягивают огромное количество трудовых сил": в России сейчас работают не менее полутора миллиона одних только курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников. 
При этом курьер в Москве получает 120-150 тыс. рублей, что не сопоставимо с зарплатами в регионах и даже больше некоторых московских зарплат в бюджетной сфере.
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