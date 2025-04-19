 

Зарплата курьеров в Москве за год выросла на 37%

Курьерам в Москве в апреле предлагают зарплату на 14% выше, чем специалистам с высшим образованием, а за год средние зарплаты доставщиков в столице выросли на 37%, рассказал президент сервиса по поиску работы "Суперджоб" Алексей Захаров.

Для исследования было проанализировано 5 000 вакансий, размещённых в апреле 2025 года в Москве.

"Сейчас в Москве медианная зарплата курьеров на 14% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 40% выше, чем у специалистов без высшего образования", - сказал Захаров.

В апреле по сравнению с мартом заработок курьеров немного просел, но если сравнить апрель 2025 года и апрель 2024 года - средние зарплаты курьеров в Москве выросли на 37%.

"В марте медианный заработок курьеров составлял 130 тыс. рублей в месяц на условиях полного рабочего дня, в апреле - 125 тыс. Летом же вновь увеличится потребность бизнеса в курьерах, и зарплаты опять вырастут", - уточнил Захаров.

Таким образом, согласно исследованию, зарплаты курьеров превышают сейчас зарплаты людей с высшим образованием и зарплаты квалифицированных сотрудников без высшего образования. "Учитель младших классов зарабатывает в пять раз меньше, чем курьер", - сказал Захаров, имея в виду, очевидно, московских курьеров и провинциальных учителей.


 


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APN.ru