Средний суточный заработок курьеров в Москве достиг 20,5 тысяч рублей

Курьеры в среднем за сутки в Москве зарабатывают 20,5 тыс. рублей, это самый высокий показатель по стране, свидетельствуют результаты исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми "Консоль". "Москва уверенно занимает первое место среди исполнителей (в 4,3 раза больше, чем в Санкт-Петербурге). Средний чек по Москве в октябре 2025 года достиг 20 529 рублей за сутки работы, что является самым высоким показателем в стране", - говорится в итогах исследования. В Петербурге за год спрос на курьеров вырос на 268%. Средний чек также стабильно растет и колеблется в пределах 5-13 тыс. рублей за сутки работы. В других регионах заработки курьеров заметно ниже.

Для сравнения: по данным на сентябрь 2025 года, учителя в Ивановской области зарабатывали в среднем 45,1 тыс. рублей в месяц, в Мордовии - 40 тыс. рублей в месяц, в Ингушетии - 31,1 тыс. рублей в месяц.