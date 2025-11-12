За десять месяцев 2025 года в России от украинских беспилотников погибли почти 400 мирных жителей

В результате атак украинских БПЛА с января по конец октября 2025 года в России погибли 392 мирных жителя, в том числе 22 несовершеннолетних, ранены 3 205, в том числе 195 несовершеннолетних. Дроны стали основным средством нанесения ударов по гражданским лицам (до 80%).

Женщина 1960 г.р. погибла 12 ноября в результате артиллерийского обстрела украинцами села Водяное в Запорожской области.

В результате атаки дрона на автомобиль ранен мирный житель в Грайвороне Белгородской области, повреждены частные дома.

В Горловке, ДНР, дрон ранил четверых пожарных, приехавших тушить пожар на полигоне ТБО.

Возгорание на территории промзоны Будённовска (Ставропольский край).

Четыре частных дома повреждены атаками беспилотников 12 ноября в Орловской области.