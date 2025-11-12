 

За десять месяцев 2025 года в России от украинских беспилотников погибли почти 400 мирных жителей

 

В результате атак украинских БПЛА с января по конец октября 2025 года в России погибли 392 мирных жителя, в том числе 22 несовершеннолетних, ранены 3 205, в том числе 195 несовершеннолетних. Дроны стали основным средством нанесения ударов по гражданским лицам (до 80%).

Женщина 1960 г.р. погибла 12 ноября в результате артиллерийского обстрела украинцами села Водяное в Запорожской области.

В результате атаки дрона на автомобиль ранен мирный житель в Грайвороне Белгородской области, повреждены частные дома.

В Горловке, ДНР, дрон ранил четверых пожарных, приехавших тушить пожар на полигоне ТБО.

Возгорание на территории промзоны Будённовска (Ставропольский край).

Четыре частных дома повреждены атаками беспилотников 12 ноября в Орловской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, взрыв на заводе в Стерлитамаке, раненые в Белгородской области, ЛНР, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР
» Массированная атака БПЛА, повреждены предприятия в Саратовской области, раненые в Херсонской и Белгородской
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Нижегородской областях
» 5 человек ранены в Белгородской области, 4 в Херсонской
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Все роботы с ИИ оказались небезопасны для человека

  • 23:37
  • 49

Миллион многоквартирных домов в РФ должен будет создать соседские чаты в "Максе"

  • 23:29
  • 89

Американцы рассказали, до какого возраста они хотят жить

  • 21:46
  • 252

За десять месяцев 2025 года в России от украинских беспилотников погибли почти 400 мирных жителей

  • 18:00
  • 430

В Нижнем Новгороде интернациональная ОПГ легализовала более 5000 мигрантов, в Забайкалье украла лес на миллиард рублей

  • 17:39
  • 427

Русская девочка, которую не приняли в московскую школу, выполнила 90% заданий

  • 17:29
  • 554
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram