ВСУ атакуют российские регионы, взрыв на заводе в Стерлитамаке, раненый в Белгородской области

В результате атаки украинских БПЛА произошёл взрыв
в цеху водоочистки на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке (Башкирия), цех частично обрушился
.
В Белгородской области из-за атаки дрона на автомобиль ранен
мирный житель на участке автодороги Козинка - Посохово.
Повреждены
три частных и один многоквартирный дом в Нижегородской области.
Повреждён
многоквартирный дом и гаражи на юге Воронежской области.
За неделю
в России из-за украинских атак ранены 63 мирных жителя, в том числе четверо детей, погибли семь мирных жителей.