 

ВСУ атакуют российские регионы, взрыв на заводе в Стерлитамаке, раненый в Белгородской области

В результате атаки украинских БПЛА произошёл взрыв в цеху водоочистки на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке (Башкирия), цех частично обрушился.
В результате атак БПЛА загорелась электроподстанция во Фроловском районе Волгоградской области, в слободе Белой Курской области, в Рыльске Курской области (более 16 тысяч человек остались без света).
В Белгородской области из-за атаки дрона на автомобиль ранен мирный житель на участке автодороги Козинка - Посохово.
Повреждены три частных и один многоквартирный дом в Нижегородской области.
Повреждён многоквартирный дом и гаражи на юге Воронежской области.
За неделю в России из-за украинских атак ранены 63 мирных жителя, в том числе четверо детей, погибли семь мирных жителей.
