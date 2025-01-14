Массированная атака беспилотников, повреждены предприятия в Саратовской области

17
беспилотников сбито в Орловской области, 14
- в Ростовской,16
- в Тульской. Также атакованы Брянская, Курская, Самарская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская области, Краснодарский край, Татарстан. Повреждены автомобили, хозпостройки, остекление в жилых домах. В пригороде Казани в результате атаки БПЛА загорелась
газовая цистерна, также сообщается о возгорании трёх цистерн с топливом на химическом заводе "Оргсинтез". Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу
.
После атаки на Каменку-Днепровскую и Энергодар произошло массовое отключение света
и начались перебои со связью.
Всего в ночь на 14 января над территорией страны, как сообщается
, сбили более 200 дронов и 5 американских управляемых баллистических ракет ATACMS.
В Байцурах Белгородской области при атаке беспилотником ранен
мирный житель.
С начала 2025 года от ударов ВСУ по России пострадали 140 мирных жителей
: ранены 116 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 24 человека, среди них один несовершеннолетний.