 

Массированная атака беспилотников, повреждены предприятия в Саратовской области

Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке украинских БПЛА, есть повреждения на двух промышленных предприятиях, в Энгельсе проблемы с водоснабжением и пожар на нефтебазе.
17 беспилотников сбито в Орловской области, 14 - в Ростовской,16 - в Тульской. Также атакованы Брянская, Курская, Самарская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская области, Краснодарский край, Татарстан. Повреждены автомобили, хозпостройки, остекление в жилых домах. В пригороде Казани в результате атаки БПЛА загорелась газовая цистерна, также сообщается о возгорании трёх цистерн с топливом на химическом заводе "Оргсинтез". Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу.
После атаки на Каменку-Днепровскую и Энергодар произошло массовое отключение света и начались перебои со связью.
Всего в ночь на 14 января над территорией страны, как сообщается, сбили более 200 дронов и 5 американских управляемых баллистических ракет ATACMS.
В Байцурах Белгородской области при атаке беспилотником ранен мирный житель. 
 
С начала 2025 года от ударов ВСУ по России пострадали 140 мирных жителей: ранены 116 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 24 человека, среди них один несовершеннолетний.
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