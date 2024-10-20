Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Нижегородской областях

В посёлке Октябрьском Белгородского района Белгородской области украинским обстрелом ранены
четыре человека, в том числе ребёнок, повреждены жилые дома и автомобили. Всего за сутки
в области украинскими атаками повреждены 54 жилых дома и более 60 автомобилей; помимо Октябрьского, ранены мирные жители в Шебекине и Вязовом.
В Дзержинске Нижегородской области украинцы ударили по заводу им. Свердлова, ранены
четыре сотрудника предприятия.
За ночь с 19 на 20 октября были сбиты 110 украинских беспилотников
над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями.