 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Нижегородской областях

В посёлке Октябрьском Белгородского района Белгородской области украинским обстрелом ранены четыре человека, в том числе ребёнок, повреждены жилые дома и автомобили. Всего за сутки в области украинскими атаками повреждены 54 жилых дома и более 60 автомобилей; помимо Октябрьского, ранены мирные жители в Шебекине и Вязовом. 
В Дзержинске Нижегородской области украинцы ударили по заводу им. Свердлова, ранены четыре сотрудника предприятия.
За ночь с 19 на 20 октября были сбиты 110 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями.
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