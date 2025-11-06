 

Нефтегазовые доходы РФ снизились, нефтяники получили 43,8 миллиарда рублей "по демпферу"

Объём нефтегазовых доходов России уменьшился в октябре 2025 года в годовом сравнении на 26,6% - до 888,6 млрд рублей против 1 211,8 млрд рублей годом ранее.
Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в октябре 2025 года составили 43,8 млрд рублей (это выплаты за сентябрь), совокупно за нынешний год демпферные выплаты нефтяным компаниям (отступные, чтобы они продавали топливо на российском рынке, когда на внешнем рынке цена больше) составили 759,3 млрд рублей.

Роснедра сообщают, что заявительный механизм выдачи лицензий на пользование нефтегазовыми участками недр, введённый девять лет назад, совершенно не оправдал себя: за всё время в рамках проекта не было открыто ни одного месторождения

Механизм предполагает, что компания проводит на участке геологоразведку, определяет запасы и ставит их на баланс государственной комиссии по запасам. Если оценка подтверждается, а далее компания открывает месторождение, то ей могут предоставить лицензию на разведку и добычу после уплаты разового платежа.

В течение трёх лет с учетом текущего расходы на инвестиции российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний вырастут на 32 процента, до 10,47 триллиона рублей, и этот рост нужен для сохранения добычи, так как осваивать взамен истощающихся скважин придётся трудноизвлекаемые запасы нефти. Без них нефтяная отрасль столкнётся с ускорением падения объемов уже в ближайшей перспективе.


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Нефтегазовые доходы российского бюджета снизились, а выплаты нефтяникам по демпферу выросли
» Нефтегазовые доходы РФ снижаются, как и выплаты нефтяникам из российского бюджета
» Нефтяники по демпферу и по акцизу получили из бюджета РФ почти 215 млрд рублей за март
» Выплаты нефтяникам из бюджета РФ по топливному демпферу с начала 2025 года превысили 300 млрд рублей
» Российский бюджет в сентябре получил от продажи нефти 597 млрд рублей и выплатил нефтяникам по демпферу 145 млрд
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Нефтегазовые доходы РФ снизились, нефтяники получили 43,8 миллиарда рублей "по демпферу"

  • 12:57
  • 140

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненая в Волгограде, Херсонской, Белгородской областях

  • 12:27
  • 159

В Хабаровске мигрант за рулём пассажирского автобуса хотел проскочить перед поездом и не проскочил

  • 10:08
  • 272

В Госдуме предложили ограничить наценку торговых сетей пятнадцатью процентами

  • 09:44
  • 247

Голикова: 62% граждан России интересуются новостями с упором на национальность

  • 22:27
  • 402

В Петербурге начальник автоколонны и водитель, погубившие 7 человек, получили 5 и 6 лет лишения свободы

  • 19:29
  • 380
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram