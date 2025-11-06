Нефтегазовые доходы РФ снизились, нефтяники получили 43,8 миллиарда рублей "по демпферу"

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в октябре 2025 года составили 43,8 млрд рублей (это выплаты за сентябрь), с

Роснедра сообщают, что заявительный механизм выдачи лицензий на пользование нефтегазовыми участками недр, введённый девять лет назад, совершенно не оправдал себя:

Механизм предполагает, что компания проводит на участке геологоразведку, определяет запасы и ставит их на баланс государственной комиссии по запасам. Если оценка подтверждается, а далее компания открывает месторождение, то ей могут предоставить лицензию на разведку и добычу после уплаты разового платежа.

В течение трёх лет с учетом текущего расходы на инвестиции российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний вырастут на 32 процента, до 10,47 триллиона рублей, и этот рост нужен для сохранения добычи, так как осваивать взамен истощающихся скважин придётся трудноизвлекаемые запасы нефти. Без них нефтяная отрасль столкнётся с ускорением падения объемов уже в ближайшей перспективе.