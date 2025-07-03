Нефтегазовые доходы РФ снижаются, как и выплаты нефтяникам из российского бюджета

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в июне 2025 года составили 34,5 млрд рублей, в мае аналогичные выплаты составили 42,5 млрд рублей, в апреле они находились на уровне 62,7 млрд рублей, в марте - 100,3 млрд рублей, в феврале - 148,3 млрд рублей, а в январе - 156,4 млрд рублей. Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что объем выплат нефтяникам по демпферу в 2025 году ожидается на 1,4 трлн рублей ниже плана - порядка 2,6 трлн рублей. "Цены упали, соответственно, и доходов стало поменьше, меньше будем возвращать нефтяникам", - говорил он.

Власти РФ выплачивают деньги из российского бюджета нефтяным компаниям, чтобы те продавали топливо внутри страны, когда его выгоднее продавать на экспорт.

Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам июня составили 494,8 миллиарда рублей, что стало минимальным значением с января 2023 года. По сравнению с маем они сократились почти на 18 миллиардов рублей.

Ранее военблогер подсчитал, что 4 млрд рублей хватит на закупку 20 тысяч дневных дронов "Мавик", при том что годовая потребность российских войск составляет около 15 тысяч беспилотников.



