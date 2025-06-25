 

Самые высокооплачиваемые экономисты в РФ заканчивают МГИМО, треть россиян тратят на еду не более 3 тыс. в неделю

Аналитики изучили зарплаты в сфере экономики и финансов у молодых специалистов, окончивших вузы в 2019-2024 годах. В рейтинг вошли 57 государственных вузов. На первом месте рейтинга экономических университетов внезапно оказался Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, занятые в экономической и финансовой сфере, уже в первые пять лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 200 000 рублей в месяц, за год их зарплаты выросли на 20 000 рублей (+11%). Второе место разделили НИУ ВШЭ и МГУ им. Ломоносова. Средний заработок их выпускников составляет 190 тыс. рублей в месяц, у НИУ ВШЭ показатель вырос за год на 15 тыс. рублей (+9%), у МГУ - на 30 тыс. рублей (+19%). На третьей строчке - Финансовый университет при правительстве РФ. Средний заработок его выпускников в первые пять лет после окончания вуза достиг 180 тыс. рублей в месяц (+25 тыс. рублей). Четвертое место поделили СПбГУ и РАНХиГС, средняя зарплата выпускников которых достигает 170 тыс. рублей в месяц; Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ заняла пятую строчку - её выпускники зарабатывают в среднем 160 тыс. рублей ежемесячно. Шестое место сохранил за собой РЭУ им. Г. В. Плеханова (155 тыс. рублей в месяц), седьмое место - Санкт-Петербургский государственный экономический университет (140 тыс. рублей).  

 

 

Расходы трети россиян на еду составляют в среднем две-три тысячи рублей в неделю, свидетельствуют результаты исследования, проведённого аналитиками сервиса «Пакет» от Х5. Почти для четверти (24 процента) респондентов приемлемым размером еженедельных трат на покупку продуктов питания оказалась сумма в пять тысяч рублей, а еще для 25 процентов — до семи тысяч. 80% россиян приобретают еду в супермаркетах. Траты на еду остаются одной из основных статей расходов россиян. На эти цели 56 процентов граждан расходуют больше всего денег.

 

 

 
 

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