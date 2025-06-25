Самые высокооплачиваемые экономисты в РФ заканчивают МГИМО, треть россиян тратят на еду не более 3 тыс. в неделю

Аналитики изучили зарплаты в сфере экономики и финансов у молодых специалистов, окончивших вузы в 2019-2024 годах. В рейтинг вошли 57 государственных вузов. На первом месте рейтинга экономических университетов внезапно оказался Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, занятые в экономической и финансовой сфере, уже в первые пять лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 200 000 рублей в месяц, за год их зарплаты выросли на 20 000 рублей (+11%). Второе место разделили НИУ ВШЭ и МГУ им. Ломоносова. Средний заработок их выпускников составляет 190 тыс. рублей в месяц, у НИУ ВШЭ показатель вырос за год на 15 тыс. рублей (+9%), у МГУ - на 30 тыс. рублей (+19%). На третьей строчке - Финансовый университет при правительстве РФ. Средний заработок его выпускников в первые пять лет после окончания вуза достиг 180 тыс. рублей в месяц (+25 тыс. рублей). Четвертое место поделили СПбГУ и РАНХиГС, средняя зарплата выпускников которых достигает 170 тыс. рублей в месяц; Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ заняла пятую строчку - её выпускники зарабатывают в среднем 160 тыс. рублей ежемесячно. Шестое место сохранил за собой РЭУ им. Г. В. Плеханова (155 тыс. рублей в месяц), седьмое место - Санкт-Петербургский государственный экономический университет (140 тыс. рублей).