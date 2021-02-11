 

Цены на аренду загородной недвижимости в России выросли в полтора раза

 

Ставки на долгосрочную аренду загородной жилой недвижимости в России за 2020 год выросли в полтора раза - в среднем до 25 тыс. рублей за месяц:

"Динамика цен на загородную недвижимость также была довольно ощутимой в прошлом году. Арендные ставки поднялись на 56% к предыдущему году, в то же время средние цены на покупку увеличились менее заметно - на 3%. Стоимость долгосрочной аренды в среднем составила 25 000 рублей в месяц по стране. При этом самая дорогая аренда наблюдалась в сегменте коттеджей - 70 тыс. рублей в месяц, а наиболее доступная - в сегменте домов (20 тыс. рублей в месяц)", - отмечается в исследовании "Авито".


В частности, долгосрочная аренда дач подорожала на 59% - до 23,8 тыс. рублей в месяц в среднем, на загородные дома - на 33%, на коттеджи - на 27% и на таунхаусы - на 11% - до 50 тыс. рублей в месяц. Среди регионов арендные ставки на загородную недвижимость наиболее заметно выросли в Красноярском крае - в три раза до 30 тыс. рублей в месяц в среднем, в Челябинской области - в 2,7 раза до 40 тыс. рублей в месяц, в Ульяновской области - в 2,5 раза до 25 тыс. рублей в месяц, в Ярославской области - в 2,5 раза до 50 тыс. рублей, в Удмуртии - в 2,4 раза до 20 тыс. рублей в месяц.

Цены на долгосрочную аренду загородной недвижимости в Московской области выросли за год на 14% - до 40 тыс. рублей в месяц, в Ленинградской области на 29% - до 45 тыс. рублей в месяц, в Краснодарском крае на 7% - до 15 тыс. рублей в месяц, в Крыму на 5% - до 23 тыс. рублей в месяц.


 
 



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