Самые высокооплачиваемые юристы (как и экономисты) тоже заканчивают МГИМО

В Московском государственном институте международных отношений учились не только самые высокооплачиваемые экономисты в РФ, но и самые дорогостоящие юристы в РФ. РБК пишет, что это "уже традиционно" (с 2021 года). За год зарплаты юристов, выпускников МГИМО, выросли на 10%, средний размер зарплаты составил 220 тыс. рублей. На втором месте юристы МГУ (190 тыс.), на третьем - СПбГУ и ВШЭ (160 тыс.). Лишь на четвёртом месте специализированный вуз - МГЮА им. Кутафина (делит его с Финансовым университетом при правительстве РФ), выпускаемые им юристы зарабатывают 150 тыс. рублей в месяц. Это всего на 15 тыс. больше средней зарплаты курьеров в Москве. На пять тысяч больше курьеров зарабатывают выпускники Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития.

Таким образом, курьеры в Москве зарабатывают столько же, сколько выпускники-юристы РЭУ им. Плеханова, и больше, чем выпускники-юристы КФУ, Всероссийского государственного университета юстиции, Московского университета МВД, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, РАНХиГС и Пермского государственного национального исследовательского университета (это вузы из первой десятки рейтинга).