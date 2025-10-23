В Югре на лечение мигрантов за год потратили треть миллиарда, в Новосибирске мигрант убил женщину и ребёнка

Международные террористические организации вербуют в странах СНГ преимущественно трудовых мигрантов как наиболее уязвимую группу людей, заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов, выступая в Душанбе на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.