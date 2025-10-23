 

В Югре на лечение мигрантов за год потратили треть миллиарда, в Новосибирске мигрант убил женщину и ребёнка



В Югре на лечение мигрантов в 2024 году потратили треть миллиарда рублей, при этом власти не знают, сколько мигранты и их работодатели перечислили в бюджет региона. 
В Новосибирске мигрант из Таджикистана Фарход Рахимзода с особой жестокостью убил женщину и её пятилетнюю дочь. Гособвинитель просил дать ему пожизненное, но мигранта приговорили только к 23 годам заключения.
В Барнауле мигрант пытался поджечь храм.
В Петербурге мигрант напал на школьника, схватил за горло и отобрал телефон. Также в Петербурге в метро мигрант щупал четырнадцатилетнюю девочку.
В Красногорске мигрант-водитель лез под куртку к девятилетней девочке.
В Люберцах водители-мигранты препятствуют работе общественного транспорта.
В Уфе задержали замначальника управления по вопросам миграции МВД Башкирии майора полиции Рустама Абдрафикова. Возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции.

Международные террористические организации вербуют в странах СНГ преимущественно трудовых мигрантов как наиболее уязвимую группу людей, заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов, выступая в Душанбе на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Петербурге мигрант изнасиловал школьницу, в Амурской области мигрант распространял наркотики
» В правительстве РФ захотели положить конец нелегальной миграции, в Таджикистане выразили беспокойство
» В Уфе приговорили поджёгших охранника мигрантов, в Нижегородской области мигрант разворотил кровлю школы и сбежал в Узбекистан
» Депутат Госдумы высказался о "мастурбеках"; мигранты украли 4 000 тонн нефти, мигрант-водитель избил пенсионера
» Поток мигрантов хлынул в РФ, хотя Минстрой готов обходиться без них
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Ивановский завод тяжёлого станкостроения возвращён в собственность государства

  • 14:37
  • 143

ВЦИОМ: россияне против ограничения права пожилых людей водить машину

  • 11:34
  • 181

Более трёх тысяч учёных, предпринимателей, общественных деятелей выступили против создания сверхразумного ИИ

  • 10:25
  • 300

В Югре на лечение мигрантов за год потратили треть миллиарда, в Новосибирске мигрант убил женщину и ребёнка

  • 09:44
  • 349

В Минпромторге хотят раскрыть тайну ценообразования на продукты

  • 09:24
  • 198

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской, Белгородской, Херсонской областях, ЛНР

  • 08:25
  • 343
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram