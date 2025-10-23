В Югре на лечение мигрантов за год потратили треть миллиарда, в Новосибирске мигрант убил женщину и ребёнка

В Югре на лечение мигрантов
в 2024 году потратили треть миллиарда рублей, при этом власти не знают, сколько мигранты и их работодатели перечислили в бюджет региона.
В Новосибирске мигрант из Таджикистана Фарход Рахимзода с особой жестокостью убил женщину и её пятилетнюю дочь
. Гособвинитель просил дать ему пожизненное, но мигранта приговорили только к 23 годам заключения.
В Петербурге мигрант напал на школьника, схватил за горло и отобрал телефон. Также в Петербурге в метро мигрант щупал четырнадцатилетнюю девочку.
В Красногорске мигрант-водитель лез под куртку
к девятилетней девочке.
В Уфе задержали замначальника управления по вопросам миграции МВД Башкирии майора полиции Рустама Абдрафикова. Возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции.
Международные террористические организации вербуют в странах СНГ преимущественно трудовых мигрантов как наиболее уязвимую группу людей, заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов, выступая в Душанбе на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.