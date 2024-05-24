Депутат Госдумы высказался о "мастурбеках"; мигранты украли 4 000 тонн нефти, мигрант-водитель избил пенсионера

"Борзость" проживающих в России мигрантов может потребовать принятия действенных мер в их отношении, считает
депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он обратил внимание на то, что одного из мигрантов, подвергнувших оскорблениям и рукоприкладству депутата Госдумы Артёма Прокофьева, задержали только после вмешательства МВД Татарстана, и изначально мигранты отделались штрафом в 500 рублей. Матвеева заинтересовало, что же делать в подобном положении обычному человеку. Обозначение «мастурбек» он охарактеризовал как народное.
В Самарской области мигрант-водитель автобуса, следовавшего по маршруту "Самара - Новокуйбышевск", избил
пенсионера за просьбу дать проездной билет.
Гражданин Киргизии напал
на женщину в Москве на улице Дыбенко и пытался её изнасиловать.
В деревне Порошкино Всеволжского района Ленинградской области мигрант из Узбекистана с топором пытался вломиться в дом с одиннадцатилетней девочкой, угрожая ей расправой
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В Новосибирской области осуждены два мигранта за кражу четырех тысяч тонн нефти из магистрального нефтепровода. Осуждённые выкачивали нефть из магистрального нефтепровода и заполняли ею приготовленный резервуар, а затем перекачивали в грузовые цистерны. Всего с 23 ноября 2022 по 15 января 2023 года они похитили более четырёх тысяч тон нефти на 92 миллиона рублей. За это мигранты получили два года
лишения свободы.
Уголовное дело
возбуждено на Камчатке в отношении инспектора паспортно-визового сервиса, который за деньги легализовал нахождение мигрантов на территории РФ. Помогало ему в этом то, что одновременно он работал в Международном центре языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского государственного университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и организовал беспрепятственный прием экзаменов и незаконную выдачу иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ.