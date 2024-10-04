В правительстве РФ захотели положить конец нелегальной миграции, в Таджикистане выразили беспокойство

В Хабаровске таксист-мигрант закрыл девочек 11 и 14 лет в машине и отказывался выпускать
. Мигрант находился в России незаконно и не имел разрешения на работу.
Также в Москве гражданин Нидерландов ударил по лицу
сотрудника полиции.
ФСБ пресекла два канала нелегальной миграции в Свердловской области (незаконно ввезено 600 человек из Восточной Азии), в Санкт-Петербурге (организовывали фиктивные браки), в Иркутске за организацию незаконной миграции задержаны главы диаспор.
В России больше не будет нелегальной миграции, сказал
вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в Душанбе обеспокоены растущими случаями недопуска, запрета на въезд и депортации граждан Таджикистана.