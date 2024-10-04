 

В правительстве РФ захотели положить конец нелегальной миграции, в Таджикистане выразили беспокойство

В Хабаровске таксист-мигрант закрыл девочек 11 и 14 лет в машине и отказывался выпускать. Мигрант находился в России незаконно и не имел разрешения на работу.
В Москве мигранты из Таджикистана облили белой жидкостью памятник героям Великой Отечественной войны.
Также в Москве гражданин Нидерландов ударил по лицу сотрудника полиции.
ФСБ пресекла два канала нелегальной миграции в Свердловской области (незаконно ввезено 600 человек из Восточной Азии), в Санкт-Петербурге (организовывали фиктивные браки), в Иркутске за организацию незаконной миграции задержаны главы диаспор. 
В России больше не будет нелегальной миграции, сказал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в Душанбе обеспокоены растущими случаями недопуска, запрета на въезд и депортации граждан Таджикистана.
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