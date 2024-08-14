 

В Уфе приговорили поджёгших охранника мигрантов, в Нижегородской области мигрант разворотил кровлю школы и сбежал в Узбекистан

В Уфе мигрантов из Узбекистана, которые облили бензином и подожгли охранника, не пустившего их в ночной клуб, приговорили к 10 и 11 годам лишения свободы, также они должны заплатить потерпевшему каждый по 200 тыс. рублей.
В Иркутске рассмотрят дело хозяина и повара кафе, где 11 человек отравились шаурмой.
В Петербурге делец арендовал квартиру и зарегистрировал в ней более 400 мигрантов, получив за это более 800 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
В Москве задержали мигранта-наркокурьера, распространявшего метадон.
В Нижегородской области мигрант из Узбекистана зарегистрировал ИП и, занизив цену, выиграл тендер на ремонт школьной крыши. После чего он разворотил кровлю и уехал в Узбекистан, оставив заливаемую дождями школу. Журналистам удалось дозвониться до него, узбек отметил, что признаёт свою вину, но ведь у него не было никакого опыта, и всё подорожало, как только он выиграл тендер.  


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Пермском крае, Ленобласти, Уфе и Москве мигранты напали на женщин; в 2023-м году только 28% мигрантов приехали в РФ для работы.
» В Рязанской области и Подмосковье сотрудники МВД организовали нелегальную миграцию, во Владимире мигрант убил пенсионерку
» В Кемерове школу забрали для мигрантов, в Петербурге и ХМАО полицейские подозреваются в незаконной регистрации
» В Петербурге мигрант из Узбекистана из «пневматики» обстрелял шумевших во дворе детей
» На прошедшем заседании ОДКБ приостановлено членство Узбекистана в этой организации
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Человек у серой стены

Человек у серой стены

Что кроме победы?

Что кроме победы?

Основные установки и ориентиры для России

Основные установки и ориентиры для России

Русская песня. Лагерная лирика.

Русская песня. Лагерная лирика.

Геополитическая раскладка: лето - 2024

Геополитическая раскладка: лето - 2024

Пугачёва и мигранты как маркеры времени

Пугачёва и мигранты как маркеры времени

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Число бойцов ВСУ, зашедших в Курскую область, оценили в 12 000 человек; постпредство РФ в ООН назвало это "вылазкой"

  • 22:07
  • 217

В Уфе приговорили поджёгших охранника мигрантов, в Нижегородской области мигрант разворотил кровлю школы и сбежал в Узбекистан

  • 20:23
  • 256

У кого дилемма выживания: у США или у России?

Экономист на примере цен на топливо обрисовал черты монополистического капитализма в РФ

  • 17:25
  • 256

ЕС поддержал атаку ВСУ на Курскую область, за сутки из приграничных районов вывезены свыше 2000 человек

  • 11:47
  • 340

Новая "Лада Гранта" в Египте стоит вдвое дешевле, чем в РФ

  • 21:34
  • 440
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru