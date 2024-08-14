В Уфе приговорили поджёгших охранника мигрантов, в Нижегородской области мигрант разворотил кровлю школы и сбежал в Узбекистан

В Уфе мигрантов из Узбекистана, которые облили бензином и подожгли
охранника, не пустившего их в ночной клуб, приговорили к 10 и 11 годам лишения свободы, также они должны заплатить потерпевшему каждый по 200 тыс. рублей.
В Петербурге делец арендовал квартиру и зарегистрировал в ней более 400 мигрантов
, получив за это более 800 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
В Нижегородской области мигрант из Узбекистана зарегистрировал ИП и, занизив цену, выиграл тендер на ремонт школьной крыши. После чего он разворотил кровлю и уехал в Узбекистан
, оставив заливаемую дождями школу. Журналистам удалось дозвониться до него, узбек отметил, что признаёт свою вину, но ведь у него не было никакого опыта, и всё подорожало, как только он выиграл тендер.