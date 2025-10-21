48% американцев считают, что может быть много истинных религий

По данным американского Исследовательского центра Пью, растёт число граждан, считающих, что религия увеличивает своё влияние в обществе, - таковых уже 31%. В то же время 68% американцев считают, что религия теряет влияние.

Понемногу растёт и доля тех, кто положительно относится к религии, - сейчас их 59% (в 2019-м - 52%). В то же время почти каждый второй американец - 48% - считает, что истинными могут быть сразу многие религии. 26% считают, что только одна религия -- истинная (чаще всего так думают белые евангелические протестанты - 62%), 24% - что в любой религии мало (или вовсе нет) истины.

29% американских христиан считают, что христианство непременно должно сочетаться с любовью к своей стране; 47% считают, что это важно, но не обязательно; 24% - что это вовсе не важно.