 

48% американцев считают, что может быть много истинных религий

По данным американского Исследовательского центра Пью, растёт число граждан, считающих, что религия увеличивает своё влияние в обществе, - таковых уже 31%. В то же время 68% американцев считают, что религия теряет влияние.
Понемногу растёт и доля тех, кто положительно относится к религии, - сейчас их 59% (в 2019-м - 52%). В то же время почти каждый второй американец - 48% - считает, что истинными могут быть сразу многие религии. 26% считают, что только одна религия -- истинная (чаще всего так думают белые евангелические протестанты - 62%), 24% - что в любой религии мало (или вовсе нет) истины.
29% американских христиан считают, что христианство непременно должно сочетаться с любовью к своей стране; 47% считают, что это важно, но не обязательно; 24% - что это вовсе не важно. 
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

