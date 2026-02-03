У чиновника, засудившего пенсионерку за фразу "врёт как дышит", нашли неправедное имущество на 250 млн рублей

В Краснодарском крае суд арестовал имущество бывшего главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко, общая стоимость которого оценивается в более чем 250 миллионов рублей. Ведомство требует обратить его в доход государства. Как сообщили в прокуратуре, в период работы на посту Бондаренко приобрел три земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров, три жилых дома площадью более тысячи квадратных метров, нежилое помещение более ста квадратных метров, три автомобиля и снегоболотоход. Законность источников средств для покупки этого имущества подтвердить не удалось. При этом Бондаренко известен тем, что засудил восьмидесятилетнюю женщину, написавшую, что он "врёт как дышит". Суд обязал её выплатить штраф в тысячу рублей и судебные издержки Бондаренко - 85 тысяч рублей. Пенсионерка, вдова ветерана Чеченской войны не смогла выплатить эти деньги единовременно, и суд обязал её выплачивать Бондаренко рассрочку до 2030 года.

В России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая похитила более одного миллиарда рублей на компенсационных выплатах за технические средства реабилитации. Участники организованной группы изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке лицами с ограниченными возможностями технических средств реабилитации. Эти документы они отправляли в структурные подразделения социального фонда в регионах для последующего получения компенсационных выплат. Правоохранители возбудили и расследуют 19 уголовных дел в Московском регионе и Тюменской области.

Количество выявленных преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса с начала специальной военной операции на Украине выросло на четверть, размер возмещенного ущерба составил более 10 млрд рублей, сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. Он сказал при этом, что "далеко не все материалы, касающиеся расследования дел о хищениях в сфере гособоронзаказа, могут быть преданы широкой огласке. Раскрытие информации, касающейся уязвимостей в системе закупок или слабых мест в финансовом контроле, может быть использовано для подрыва обороноспособности страны или компрометации стратегически важных объектов".

Имущество стоимостью почти 13 млрд рублей арестовано в Москве в прошлом году по делам коррупционной направленности, что почти на 200% больше, чем в 2024 году, сообщил прокурор Москвы Максим Жук на расширенном заседании коллегии столичной прокуратуры. Он отметил, что за прошлый год добровольно погашен ущерб на сумму 1,2 млрд рублей, что больше, чем в 2024 году, на 494,5%, когда эта сумма составляла 199,1 млн рублей.