 

Как изменится конституция Казахстана

 

30 января президент Казахстана Токаев заявил о необходимости принятия новой конституции Казахстана вместо внесения поправок (о них шла речь в сентябре) в действующую конституцию республики 1995 года, и уже 31 января заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов представил проект новой конституции. Он заявил, что подготовленный текст закрепит «новые основополагающие принципы деятельности» республики и её общенациональные ценности, «прославляющие прошлое страны и служащие ориентиром для ее настоящего и будущего».

Уже в преамбуле и разделе I «Основы конституционного строя» нового проекта конституции содержатся существенные изменения формулировок: появляется упоминание «тысячелетней истории Великой Степи» (в действующей Конституции говорится об «общей исторической судьбе» народов республики); закрепляется унитарность Казахстана (в статье 2 также дополнительно подтверждается неизменность формы территориального устройства, чего нет в действующей Конституции, и границ страны); ужесточаются формулировки о статусе двойного гражданства: если ранее за гражданином Казахстана «не признавалось» другое гражданство, то теперь паспорт другой страны может стать основанием для лишения казахстанского паспорта; появляется запрет на «посягательство на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан», к запрету на пропаганду войны добавился также запрет на «пропаганду вооружённых конфликтов»; отсутствует формулировка о приоритете международного права: вместо этого порядок действия международных договоров будет определяться внутренними законами. 

По новому проекту конституции, русский язык сохранит статус официального на территории Казахстана и продолжит использоваться органами власти. Однако, как отметил политолог Роман Юнеман, целый ряд предложений руководства Казахстана связаны с правами национальных меньшинств и их возможностью влиять на власти республики. В частности отмена одномандатных избирательных округов на выборах в парламент может существенно ограничить представительство русскоязычного населения, а также узбекского или уйгурского меньшинства.

Государственный советник республики Ерлан Карин с особым нажимом подчеркнул, что новая конституция закрепляет неизменность существующих границ Казахстана - в шестом пункте второй статьи отдельно проговаривается, что территориальная целостность Казахстана не подлежит изменению, и это означает невозможность обсуждения данного вопроса даже на референдуме. Карин заявил, что все граждане страны должны осознавать это и не поддаваться различным спекуляциям и рассуждениям на эту тему.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» А судьям что?
» Новая Конституция России уже готова
» ИНС вышел на "Красную площадь"
» Европа получила Конституцию
» Жарихин: Конституцию отменять не нужно
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Что скрывается за апологетикой самой экзотической идеологии XX века

Конституция Казахстана: игра в преемника

Совет мира: Трампистское Содружество наций

Совет мира: Трампистское Содружество наций

У чиновника, засудившего пенсионерку за фразу "врёт как дышит", нашли неправедное имущество на 250 млн рублей

  • 19:40
  • 357

Как изменится конституция Казахстана

  • 18:54
  • 334
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram