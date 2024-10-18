42% американских мужчин считают себя "маскулинными", 51% думают, что сейчас труднее вступать в романтические отношения

По данным американского Исследовательского центра Пью, 43% американцев положительно относятся к "маскулинным" мужчинам ("masculine men" можно перевести как "в высшей степени мужчины" или "очень мужчины"), 25% относятся к ним отрицательно, 31% - ни положительно, ни отрицательно.

42% американских мужчин считают себя "очень мужчинами", 43% - "преимущественно мужчинами", 11% отмечают в себе как мужские черты, так и женские. В то же время 35% американских женщин считают себя "очень женщинами", 46% - "преимущественно женщинами", и 15% женщин отмечают в себе в равной степени женские и мужские черты.

Мужчины-республиканцы гораздо чаще, чем демократы, считают себя маскулинными (53% vs. 29%). Для женщин этот разрыв значительно меньше: "очень женщинами" считают себя 38% республиканок и 32% демократок.

Три четверти американцев считают, что за последние двадцать лет положение женщин в стране существенно улучшилось, они чаще выдвигаются на руководящие посты, у них повысилась заработная плата. В то же время меньше трети американцев считают, что положение мужчин за те же самые годы улучшилось, а 43% республиканцев считают, что мужчинам стало труднее найти прилично оплачиваемую работу. 51% американских мужчин отмечают, что сейчас труднее вступать в романтические отношения.