 

8 из 10 американцев считают, что влияние религии на общество снижается; христиане чаще поддерживают Трампа

По данным опроса американского Исследовательского центра Пью, 8 из 10 взрослых американцев считают, что религия утрачивает своё влияние на общество. При этом 57% американцев согласны в том, что влияние религии на американскую жизнь положительное, и 49% американцев считают, что уменьшение влияния религии -- это плохо.
48% взрослых американцев считают, что мейнстрим американской культуры расходится с их верованиями. 41% предпочитают вообще не обсуждать религию, если кто-то с тобой не согласен (эта доля выросла на 8% с 2019 года). 
72% нерелигиозных американцев считают, что консервативные христиане слишком влияют на школу; 63% христиан говорят то же самое о нерелигиозных либералах.
42% республиканцев считают, что когда Библия и воля людей вступают в противоречие, Библия должна иметь больше влияния на закон, чем человеческая воля. С этим согласны лишь 16% демократов.
21% республиканцев считают, что христианство должно быть государственной религией США; с этим согласны лишь 7% демократов.
94% американцев считают, что президент должен вести нравственную, этически-приемлемую жизнь.
Каждый второй американец (48%) говорит, что предпочёл бы, чтобы президент США был набожным человеком, даже если бы его вера отличалась от их собственной. Однако лишь 13% американцев считают набожным Джо Байдена и лишь 4% считают таковым Дональда Трампа.
И в то же самое время религиозные американцы, в особенности христиане, чаще предпочитают президентскую кандидатуру Трампа, а не Байдена.
Трампа поддерживают 67% белых евангелических протестантов и 51% белых католиков. В то же время Трампа не поддерживают 88% атеистов и 82% агностиков, 80% чёрных протестантов и 79% американских иудеев.
Лишь 8% верующих, кто поддерживает Трампа, считают его самого очень набожным человеком. 51% полагают, что он хотя бы сколько-то религиозен, а 38% верующих считают его нерелигиозным, но всё равно поддерживают.




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Американские демократы одобряют систему школьного образования в США, а республиканцы осуждают
» 72% американцев не удовлетворены деятельностью политиков
» 62% американцев считают сотрудничество России и Китая "очень серьёзной проблемой"
» 67% американцев считают, что политики "стали вести себя хуже" за время пандемии
» Большинство американцев равнодушны к уменьшению белого населения США
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Роль НАТО для США будет иной?

Роль НАТО для США будет иной?

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

За неделю при обстрелах Белгородской области ранены 93 человека и 11 погибли

  • 09:51
  • 163

8 из 10 американцев считают, что влияние религии на общество снижается; христиане чаще поддерживают Трампа

  • 09:21
  • 150

Число предполагаемых случаев аутизма выросло в Британии в пять раз за пять лет

  • 07:27
  • 163

Украина не намерена продлевать контракт с "Газпромом"; Кремль пока не знает, как сохранить поставки в Европу

  • 06:40
  • 193

Путин заявил, что РФ может когда-нибудь создать "санитарную зону" и подумает, с кем договариваться на Украине

  • 06:25
  • 220

Сбит вертолёт, пытавшийся высадить десант на Белгородчине, дрон атаковал Приднестровье, погибшие в Белгороде и Бердянске

  • 20:00
  • 372
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru