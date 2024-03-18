8 из 10 американцев считают, что влияние религии на общество снижается; христиане чаще поддерживают Трампа

По данным опроса американского Исследовательского центра Пью, 8 из 10 взрослых американцев считают, что религия утрачивает своё влияние на общество. При этом 57% американцев согласны в том, что влияние религии на американскую жизнь положительное, и 49% американцев считают, что уменьшение влияния религии -- это плохо.

48% взрослых американцев считают, что мейнстрим американской культуры расходится с их верованиями. 41% предпочитают вообще не обсуждать религию, если кто-то с тобой не согласен (эта доля выросла на 8% с 2019 года).

72% нерелигиозных американцев считают, что консервативные христиане слишком влияют на школу; 63% христиан говорят то же самое о нерелигиозных либералах.

42% республиканцев считают, что когда Библия и воля людей вступают в противоречие, Библия должна иметь больше влияния на закон, чем человеческая воля. С этим согласны лишь 16% демократов.

21% республиканцев считают, что христианство должно быть государственной религией США; с этим согласны лишь 7% демократов.

94% американцев считают, что президент должен вести нравственную, этически-приемлемую жизнь.

Каждый второй американец (48%) говорит, что предпочёл бы, чтобы президент США был набожным человеком, даже если бы его вера отличалась от их собственной. Однако лишь 13% американцев считают набожным Джо Байдена и лишь 4% считают таковым Дональда Трампа.

И в то же самое время религиозные американцы, в особенности христиане, чаще предпочитают президентскую кандидатуру Трампа, а не Байдена.

Трампа поддерживают 67% белых евангелических протестантов и 51% белых католиков. В то же время Трампа не поддерживают 88% атеистов и 82% агностиков, 80% чёрных протестантов и 79% американских иудеев.

Лишь 8% верующих, кто поддерживает Трампа, считают его самого очень набожным человеком. 51% полагают, что он хотя бы сколько-то религиозен, а 38% верующих считают его нерелигиозным, но всё равно поддерживают.















