 

Состояние 1% самых богатых граждан США увеличилось на четыре триллиона за год

 

Состояние 1% самых богатых граждан США за последний год увеличилось на 7%, или на $4 трлн, и достигло рекордных $52 трлн на конец второго квартала, говорится в отчёте Федеральной резервной системыОбъём активов, принадлежащих 10% наиболее состоятельных американцев, на конец июня достиг $113 трлн, что также является рекордным показателем за всю историю его подсчёта.

Главным фактором роста богатства самых богатых американцев стал подъём фондового рынка. Стоимость акций и долей в инвестиционных фондах, принадлежащих 10% самых богатых американцев, за год увеличилась с $39 трлн до более $44 трлн. На эту группу приходится 87% таких бумаг в обращении.

Число сверхбогатых американцев с состоянием, превышающим $30 млн, за первое полугодие выросло на 6,5%, до 208 тыс. В Штатах проживает 41% всех сверхбогатых граждан мира, согласно такому критерию

Одновременно госдолг США тоже ставит рекорды: четвёртый год подряд он увеличивается на более чем два триллиона долларов ежегодно, и в 2025 финансовом году составил рекордные 37,6 триллиона долларов.
