 

1% населения США "при пандемии" увеличил капитал на $6,5 трлн

 

Наиболее состоятельные 10% американцев владеют 89% всех акций в США; самый обеспеченный 1% населения увеличил объём акций компаний и паевых инвестиционных фондов "при пандемии" более чем на $6,5 трлн.


Основным источником получения дохода в США в период пандемии стал фондовый рынок, капитализация которого с марта 2020 года увеличилась почти вдвое. Объем благосостояния самого богатого 1% американцев сейчас превышает 32% от общего показателя, и это -- рекорд.


Стоимость акций, принадлежащих наиболее состоятельным 10% американцев, увеличилась на 43% в период между январем 2020 года и июнем 2021 года. Для остальных 90% населения это показатель увеличился на 33%.

 

Гипотезу, как происходит монопольное прирастание капитала, можно посмотреть здесь

 


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APN.ru