 

В мире стало больше долларовых миллионеров, и у них стало больше денег

 

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2023 году увеличилось на 4,7% и составило $86,79 трлн, говорится в ежегодном докладе World Wealth Report компании Capgemini.

Число долларовых миллионеров повысилось на 5,1% и достигло 22,828 млн.

Состояние богатых людей в Северной Америке в 2023 году выросло на 7,2% (до $27,5 трлн), в Латинской Америке - на 2,3% (до $9,4 трлн), в Европе - на 3,9% (до $18,9 трлн), на Ближнем Востоке - на 2,9% (до $3,5 трлн), в Азии - на 4,2% (до $25,7 трлн). В Африке оно сократилось на 1% (до $1,8 трлн).

Число долларовых миллионеров в Северной Америке повысилось на 7,1% и достигло 7,875 млнв Латинской Америке за год стало на 2,7% больше миллионеров (642 тыс.), в Европе - на 4% (5,8 млн), на Ближнем Востоке - на 2,1% (898 тыс.), в Азии - на 4,8% (7,39 млн). Число в Африке практически не изменилось - 195 тыс.


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