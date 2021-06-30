2020-й год сделал богатых ещё богаче

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2020 году увеличилось на 7,6% и составило $79,6 трлн, число богатых людей повысилось на 6,3% - до 20,8 млн человек. При этом в Северной Америке число таких людей увеличилось на 10,7% и достигло 7 млн человек, их суммарный капитал вырос на 11,9% - до $24,3 трлн. В Европе количество богатых людей выросло на 2,8% (до 5,4 млн), в Африке - на 2,7% (до 0,2 млн), на Ближнем Востоке - на 6,8% (до 0,8%).

Среди стран первое место по количеству богачей заняли США (6,575 млн, рост на 11,3%), далее Япония (3,537 млн, +6,2%), Германия (1,535 млн, +6,9%) и Китай (1,461 млн, +11%).

В России в 2020 году насчитывалось 218 миллионеров (против 215 в 2019 году).



