Состояние 1% богатейших американцев достигло рекордных цифр

Состояние 1% наиболее богатых американцев на конец 2023 года достигло рекордных $44,6 трлн благодаря росту фондового рынка, говорится в исследовании Федеральной резервной системы США.

В 1% самых обеспеченных граждан США входят те, чьё состояние превышает $11 млн. За четвертый квартал 2023 года они стали богаче на $2 трлн, причём рост полностью пришелся на имеющиеся у них акции.

С начала 2020 года самые богатые американцы у‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌величили своё состояние на 49%.

По оценке ФРС США, 10% самых богатых американцев владеют 87% акций, находящихся в собственности частных лиц, 1% - половиной.