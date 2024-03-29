Состояние 1% богатейших американцев достигло рекордных цифр

Состояние 1% наиболее богатых американцев на конец 2023 года достигло рекордных $44,6 трлн благодаря росту фондового рынка, говорится в исследовании Федеральной резервной системы США.
В 1% самых обеспеченных граждан США входят те, чьё состояние превышает $11 млн. За четвертый квартал 2023 года они стали богаче на $2 трлн, причём рост полностью пришелся на имеющиеся у них акции.
С начала 2020 года самые богатые американцы увеличили своё состояние на 49%.
По оценке ФРС США, 10% самых богатых американцев владеют 87% акций, находящихся в собственности частных лиц, 1% - половиной.