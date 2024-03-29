 

Состояние 1% богатейших американцев достигло рекордных цифр

 

Состояние 1% наиболее богатых американцев на конец 2023 года достигло рекордных $44,6 трлн благодаря росту фондового рынка, говорится в исследовании Федеральной резервной системы США.

В 1% самых обеспеченных граждан США входят те, чьё состояние превышает $11 млн. За четвертый квартал 2023 года они стали богаче на $2 трлн, причём рост полностью пришелся на имеющиеся у них акции. 

С начала 2020 года самые богатые американцы у‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌величили своё состояние на 49%. 

По оценке ФРС США, 10% самых богатых американцев владеют 87% акций, находящихся в собственности частных лиц, 1% - половиной.


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