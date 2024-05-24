Количество очень состоятельных клиентов российских банков выросло в полтора раза

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Число очень состоятельных клиентов в российских банках в 2023 году увеличилось на 50% (в 1,5 раза) и составило 21,8 тыс. человек. Общий объём их средств после падения в 2022 году на 26% показал рост на 62% и достиг 13,1 трлн рублей. Количество состоятельных клиентов за 2023 год увеличилось на 46% до 17 700 человек, а их капитал - на 46% до 3,7 трлн рублей.

По данным аналитиков агентства Frank RG, у очень состоятельных клиентов объём капитала в отечественных банках начинается от 500 млн рублей. Число очень богатых граждан за год увеличилось на 64% и составило 4 100 человек, а общий объем их средств вырос на 68% почти до 9,4 трлн рублей.

"Несмотря на то что доля очень состоятельных клиентов в общем числе клиентов private banking незначительная, их активы занимают 72% от всех средств клиентов сегмента", - подсчитали в Frank RG

Активы в долларах сократились на 12% и составили 53%, доля средств в евро потеряла 4%, до 12%, сбережения в юанях увеличились на 15% до 31%.


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APN.ru